由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「全球六大產業趨勢論壇」24日登場，活動不僅邀請分享產業同仁公布勘訪印度工具機、大陸電動車、泰國美妝等全球當紅六大產業的第一手市場商情及商機，值得注意的是，台經院所長吳孟道更提醒，台商必須注意未來一年的三個危機，包括貿易戰、新興市場與全球債務。

此次論壇分享產業同仁實地勘訪以色列新創產業、日本5G商機、大陸電動車產業、美國電動自行車產業、泰國化妝品產業以及印度工具機產業等六大趨勢市調分享，協助台灣廠商掌握全球市場最新動態。

除此之外，外貿協會董事長黃志芳表示，全球業主在今年面對科技戰及中美貿易戰等兩大挑戰，未來產業將透過5G、AI等新科技發展下產生更多商機，貿協將為台灣企業擔任領航員，協助台灣產業業者洞悉市場情勢，在產業資訊面與商業媒合面等多方位協助業者因應。

經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩表示，市場危機亦是轉機，國貿局不斷創新思考如何協助台灣業者因應市場變化。

台經院所長吳孟道則提醒，未來一年注意的三個危機為中美貿易戰、新興市場與全球債務，不過台灣內需市場有逐漸回溫趨勢，未來業者更應多元化布局，而台灣專精的半導體業、電訊通訊設備皆與5G發展有極大關係，商機可期。

(旺報 )