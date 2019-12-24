針對總統蔡英文下令，立法院民黨團12月31日要通過《反滲透法》草案，在選戰末段持續操作「恐中牌」，。立法院國民黨團今（24）日召開記者會，質疑整部法案只有立法院民進黨團版本，連行政院版都推不出來，主管兩岸事務的陸委會竟然噤聲，法案內容嚴重侵害民主人權，儼然《刑法》100條復辟。

國民黨團總召曾銘宗批評，蔡政府一再強調《反滲透法》攸關國家安全，既然如此，為何沒有行政院版本？尤其涉及到全國2,300萬人權益，民進黨團又為何不願在內政委員會，好好地逐條討論？甚至多辦幾場公聽會，聽聽專家學者的意見呢？倉促立法根本不符合程序正義。

曾銘宗指出，《反滲透法》第2條內容中所指的滲透來源內容，幾乎可用「包山包海」、「霸王條款」來形容，這對於在中國大陸超過百萬台商、台生、台青將陷入險境，形同綠色恐怖罩頂。除此之外，《反滲透法》的刑責相當重，都在7年以下有期徒刑，但整部《反滲透法》看不到任何一條救濟管道，完全交由檢察官查察，萬一檢察官失察，將導致人民陷入冗長訴訟的災難，對人權將有重大侵害。

曾銘宗強調，國民黨團支持有助於國家安全、安定的任何法律，但呼籲民進黨面對如此重大國安法案，應交由內政委員會逐條審查，多辦幾場公聽會後，再來完成立法。

藍委王育敏表示，民進黨急推的《反滲透法》，定義模糊、牽涉太廣、影響層面太多，一旦通過，連到大陸旅遊都會可能動輒得咎，實質上侵害人民權益，難道民進黨要讓台灣回到戒嚴時代嗎？

王育敏呼籲，在過10多天，第10屆國會議員誕生，如果《反滲透法》真如民進黨所說得如此重大，為何不交給新民意來審查、決定？如此草率地在12月31日通過，不僅無法帶給台灣人民安全保障，甚至侵害更多廣大台商、台生的權利，希望蔡政府懸崖勒馬。

(工商 )