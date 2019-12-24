台中市大台中建築師公會於今（24）晚在富信大飯店舉行第1、2屆理事長暨理監事交接典禮，由現任理事長鄭明裕把印信交接予新任理事長黃郁文。台中市長盧秀燕親自出席致賀，並感謝公會長期以來，對於推動宜居建築及提升都市風貌的付出與貢獻。

台中市都發局表示，鄭明裕理事長於任內協助市府完成建築執照委託審查及室內裝修審查、綠建築抽查、無障礙勘檢、建築物公共安全檢查簽證及申報、變更使執照審查、建築物施工指定勘驗、竣工查驗、建物快篩、建管免費協助諮詢窗口、危老輔導團、大師講座。

不僅如此，鄭明裕同時也擔任中市都市設計審議委員、參與推動相關建管法案，不遺餘力；此外，公會與建築師會員們也協助行銷「2020台灣燈會」，於都市主要路口設置燈節街景意象。

至於新任理事長黃郁文，則大力支持中市府推動「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，同時於擔任中市都市設計審議委員、建造執照預審審議委員期間，提供建築美學、公益性與建築法規等多項建議，貢獻良多。

都發局指出，市府今年3月發布「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，提高建築物設置垂直綠化比例，並增加社區大樓交誼活動空間，希望增進市容美學、立體綠化及減緩都市熱島效應，邁向永續低碳城市發展。

(工商 )