照顧員工有新的保單。金管會已核准富邦人壽推出「癌症標靶治療藥物費用團體健康保險」，即針對公司行號，由雇主支付保費，作為員工福利或團險的一部分，若員工被診斷罹患癌症且接受標靶治療，則從第一次支付標靶費用開始一年內，所有標靶治療藥物的實際費用都由保單理賠。

由於這是市場上首張單針對癌症標靶治療費用理賠的保單，因此採取核准制，富邦人壽表示，保單已在20日開賣，保單有三大特色，一就是著重在標靶治療方式的藥品費用，不限定要住院，門診進行也可理賠；二是被保險人一旦罹患癌症，開始使用標靶治療後一年內所產生約定的藥品費用，在保額內都理賠；三是保單不設定每次藥品上限，採總額管制。

一般癌症標靶治療的費用多半不在健保給付範圍內，且費用多不便宜，這次富邦人壽針對癌症標靶藥物設計保單來承保，初期限於員工人數50人以上公司行號，由雇主來支付保費，由於是團險性質，一年一保，即被保險人，也就是員工一旦被醫生診斷確定罹癌，並開始使用標靶治療的藥物後，一年內標靶藥物的實際費用，只要在保額內，保單都理賠。

富邦人壽表示，這張保單的保額是依每一位被保險人計算，即每一位員工最高可投保100萬元。

(工商 )