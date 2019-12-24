日本兵庫縣太子高校J-CHORUS合唱團，24日到后里啟明學校進行音樂交流。（陳淑娥攝）

台中啟明學校24日與日本兵庫縣太子高校J-CHORUS合唱團進行音樂交流， 啟明13位視障生特別獻上6首經典曲目，其中更有1首日文歌〈桃太郎〉與日高校一同歡慶耶誕感恩活動，在餘音繞樑下，現場洋溢著一片感人氛圍。

啟明學校校長廖連喜指出，啟明是一所非常重視音樂等藝術專業的學校，孩子們都非常期待這次活動，13位視障學生還練唱日文歌曲〈桃太郎〉，開心與日本高校生進行合唱，相信透過交流，一定對學生學習有所助益。

啟明學校指出，此次交流由豐原高中協助牽線，學校合唱團視障生也演出6首曲目包括〈我家在哪裡〉、〈外婆的澎湖灣〉等，其中更有一首日文歌〈桃太郎〉與日本高校一同歡慶耶誕感恩活動；另J-CHORUS合唱團除準備一首特別合唱曲目獻給啟明師生外，還帶來小遊戲和學生一起互動。

啟明學校表示，兵庫縣太子高校J-CHORUS合唱團立志將美好歌聲與世人分享，在日本當地常主動安排公益演出，2016年熊本縣大地震後，他們自籌經費前往震災區用歌聲撫慰災民，也在當地安養中心提供社會服務等，現任校長松浦りつ子十分支持，每年都會親自到熊本給師生打氣加油。

(中時 )