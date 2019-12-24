樂桃航空「PEACH SHOP ONLINE」線上商店，利用製作機上椅套剩餘的皮革，結合奄美大島傳統工藝大島紬，製作原創商品，24日起於線上商品「PEACH SHOP ONLINE」限量發售。

商品為樂桃航空與奄美群島傳統工藝「大島紬」的合作企畫，利用製作機內椅套剩餘的皮革及大島紬做結合，開發出多樣紀念奄美航線啟航的原創商品。除了讓原本廢棄的素材循環再生，也賦予其新的價值，展現樂桃航空對於環境保護的不遺餘力。

昨日開始販售的商品共有四種，全部都為「PEACH SHOP ONLINE」網站的限量發售。商品利用柔軟的椅套皮革包覆質地細膩的大島紬內裡，兼具美觀及質感，從零錢包到卡夾，都是非常適合樂桃航空輕旅行的旅遊單品。

未來，樂桃航空也將持續透過「PEACH SHOP ONLINE」，與大家分享友善環境的各種原創商品，同時也會將吸引人的航點限定商品介紹給大家，希望這些商品都可以成為大家旅行中的好夥伴。

2019年10月1日起，樂桃航空已增開東京（成田）－奄美航線，而大阪（關西）－奄美航線也將於12月26日以一天往返一次的班數展開。

商品詳細資訊，請見下方。

【關於「PEACH SHOP ONLINE」】

以「販售讓人想要出外旅行的選物店」為概念，販售400多樣小巧可愛且多功能的旅行商品及樂桃航空原創商品。網址：https://shop.flypeach.com。

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