憂海外需求 韓股周二收黑 20:052019/12/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國股市KOSPI指數在周二，下跌0.6％，終場收2,190.08點。 韓國券商「有進投資」（Eugene Investment）分析師許在桓（Huh Jae-hwan）說，儘管12月來該指數累計上漲約5％，但韓國出口數據顯示目前海外需求沒有快速復甦，引發投資人憂慮而獲利回吐。 除此之外，韓元近期升值讓外界擔心會降低韓國貨品在海外市場的競爭力，從而增加韓國出口壓力，加上外資在耶誕假前夕站在賣方，持續淨賣出來等得假期結束後歸隊，種種因素都拖累韓股收黑。 (工商 ) #韓國 #海外 #指數 #出口 #需求 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》台灣指數公司發布三檔指數 11:422019/12/20 財經 智慧投資多因子30指數 統一等列前10大成分股 14:392019/12/20 財經 恆生指數收漲70點 國指創七個月高 16:512019/12/20 財經 挺年關周轉需求 銀行為客戶提前備案 22:402019/12/21 財經 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 智慧多因子30 前10大出爐 04:102019/12/23 證券．權證 近10年台股期貨指數年化報酬8.84％ 12:192019/12/23 財經 期權策略系列指數介紹41 台股期貨指數－近十年 模擬年化報酬8.84％ 04:102019/12/24 證券．權證 《證交所》台股期貨指數年化報酬約8.84％，超車大盤 10:342019/12/24 財經 《產業》KOREA PLAZA喬遷開幕，續推活動促交流 16:482019/12/24 財經 財經熱門新聞 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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