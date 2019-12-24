韓國股市KOSPI指數在周二，下跌0.6％，終場收2,190.08點。

韓國券商「有進投資」（Eugene Investment）分析師許在桓（Huh Jae-hwan）說，儘管12月來該指數累計上漲約5％，但韓國出口數據顯示目前海外需求沒有快速復甦，引發投資人憂慮而獲利回吐。

除此之外，韓元近期升值讓外界擔心會降低韓國貨品在海外市場的競爭力，從而增加韓國出口壓力，加上外資在耶誕假前夕站在賣方，持續淨賣出來等得假期結束後歸隊，種種因素都拖累韓股收黑。

(工商 )