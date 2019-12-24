2020美國總統大選剩下不到一年，民主黨黨內爭取提名競爭激烈，億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）短短一個多月用在電視與網路的廣告支出就超過一億美元，比黨內其他主要對手過去一年競選廣告支出的總合都還要多，惟砸大錢的效果有限，支持率僅小幅上升。

前紐約市長彭博倚仗龐大身家優勢狂砸錢下競選廣告，根據衛斯理媒體策畫（Wesleyan Media Project）引述Kantar/CMAG政治廣告數據顯示，從11月16日以來，彭博用在電視廣告的支出就超過7,600萬美元。

民主黨其他主要參選人拜登（Joe Biden）、桑德斯（Bernie Sanders）、華倫（Elizabeth Warren）與印地安納州南本德市長布帝吉（Pete Buttigieg）四人過去一年來用在電視廣告的費用也才1,320萬美元。

彭博投入數位廣告同樣不手軟，據統計自11月底以來，彭博光是花在谷歌與臉書的廣告支出至少有2,400萬美元，完全碾壓黨內其他參選人，連愛在社群媒體發聲的川普過去一整年投入在谷歌與臉書的廣告預算也才3,160萬美元。

只不過砸大錢的效果似乎有限，根據路透/Ipsos所作的民調顯示，彭博在民主黨支持者的支持度僅約5％，較11月中宣布參選時的3％才多出2個百分點。

拜登、桑德斯與華倫的支持度依然遙遙領先，3人最新的支持度分別為18％、15％與10％，布帝吉以4％排第5。

彭博被富比士評為美國第8大富豪，身家估達530億美元，但財富的優勢引來桑德斯與華倫等對手批評，指彭博根本是企圖利用金錢攻勢贏得選舉。

維吉尼亞州立大學政治研究中心主任薩巴托（Larry Sabato）表示，「彭博現在已展現出有望爭取出線的機會，證明龐大的身家確實會有優勢，只不過此一優勢最後可能還是不足以買到黨內提名。」

(工商 )