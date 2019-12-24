華泰證券研究指出，長期看好消費者對新能源汽車購買意願加強，並將拉動能源金屬需求。

上周，大陸金屬鈷價格降至人民幣25.8萬元／噸（-0.77%），MB標準級鈷報價15.4美元／磅左右（-2.84%）。

方正證券研報指出，美國頒布《2019年可再生能源增加和能效法案》草案，其中對新能源車的利多政策持續，這進一步推動了市場對明年新能源車市場的需求預期。作為新能源車動力電池材料的鋰、鈷在需求預期的催化下，表現良好。但目前的實際資料仍未體現，需等待需求預期落地，預計價格迎來反彈。

(旺報 )