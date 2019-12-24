新能源車需求預期 催化鈷價反彈 20:042019/12/24 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華泰證券研究指出，長期看好消費者對新能源汽車購買意願加強，並將拉動能源金屬需求。 上周，大陸金屬鈷價格降至人民幣25.8萬元／噸（-0.77%），MB標準級鈷報價15.4美元／磅左右（-2.84%）。 方正證券研報指出，美國頒布《2019年可再生能源增加和能效法案》草案，其中對新能源車的利多政策持續，這進一步推動了市場對明年新能源車市場的需求預期。作為新能源車動力電池材料的鋰、鈷在需求預期的催化下，表現良好。但目前的實際資料仍未體現，需等待需求預期落地，預計價格迎來反彈。 (旺報 ) #需求 #新能源 #預期 #證券 #價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦證高層異動 傳史綱回任投信董座 15:372019/12/20 財經 台灣券商第一家 元大證登上Nasdaq電視牆 16:052019/12/20 財經 挺年關周轉需求 銀行為客戶提前備案 22:402019/12/21 財經 群益證券看本周指數區間11,870-12,130點 08:582019/12/23 財經 康和證券單車接力環島公益 董座將挑戰花東行 09:562019/12/23 財經 凱基證「玩權放送」活動倒數 買權證抽大獎 11:592019/12/23 財經 金融關懷弱勢學生 7證券金融今年共捐3,665萬 15:302019/12/23 財經 台新投信：美股仍有高點可期 優先布局智慧生活相關類股 09:462019/12/24 財經 元富證券聖誕傳愛 響應公益歡度佳節 11:402019/12/24 財經 陸明年房市定調 重申住房不炒 連提20次穩 12:342019/12/24 財經 財經熱門新聞 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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