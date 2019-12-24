岡山分局警員倒地 送醫搶救保命 20:022019/12/24 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 岡山警分局一名警員在24日上班時倒地，經緊急送醫，保住一命。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市岡山警分局祕書室涂姓警員24日上午8時40分許，在收發室身體不適倒地，經同仁發現立即急救，並請消防隊協助後送往岡山秀傳醫院急救。 50歲的涂姓警員目前承辦岡山分局發文工作，他於24日上午7時51分到達分局上班，因不明原因倒地，幸好被同仁發現，立即送往分局旁的岡山秀傳醫院急救。 涂姓警員於急救過程一度沒有心跳，經急救已恢復心跳、呼吸，現於加護病房觀察中，警方已經與涂姓警員的家屬聯繫，掌握他的恢復情形。 (旺報 ) #急救 #岡山 #警員 #分局 #同仁 也許您會感興趣 推薦閱讀 高以翔公司再發聲明「走出悲傷」 陸網友：不追究浙江衛視了？ 13:572019/12/20 娛樂 全球人壽提倡同仁運動風氣 提升健康自覺力 17:172019/12/20 生活 男騎士酒駕撞機車 肇逃自撞水溝蓋昏迷 12:122019/12/21 社會 空軍同志女兵遭班長性侵 崩潰患創傷症候群 13:302019/12/22 社會 中馬開跑 2萬跑者參賽 04:102019/12/23 焦點新聞 「壢警情」新年月曆祝賀大家新年快樂 16:042019/12/23 社會 台中女駕車卡路口進退不得 警員推車解圍 18:292019/12/23 社會 警送迷途翁返家 竟是自家同仁外公 11:162019/12/24 社會 警官疑酒駕 遭記大過拔官 12:352019/12/24 社會 最好的耶誕禮 中市CPR小學堂開課 13:222019/12/24 生活 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 台南工安意外 工人慘遭屍首分離 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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