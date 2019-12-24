高雄市岡山警分局祕書室涂姓警員24日上午8時40分許，在收發室身體不適倒地，經同仁發現立即急救，並請消防隊協助後送往岡山秀傳醫院急救。

50歲的涂姓警員目前承辦岡山分局發文工作，他於24日上午7時51分到達分局上班，因不明原因倒地，幸好被同仁發現，立即送往分局旁的岡山秀傳醫院急救。

涂姓警員於急救過程一度沒有心跳，經急救已恢復心跳、呼吸，現於加護病房觀察中，警方已經與涂姓警員的家屬聯繫，掌握他的恢復情形。

(旺報 )