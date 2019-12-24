2019台北城市盃青少棒賽今（24）日進行16強賽，重新抽籤後變成淘汰賽。北市長安劉俊緯表現優異，1日2戰都開轟，幫助球隊挺進4強，今天有機會爭奪冠軍。

北市長安、韓國首爾之戰，「火力一哥」是長安開路先鋒劉俊緯，3局上0比1落後，他敲二壘安打，隨後隊友也把他護送回來，長安以2比1超前。4局上又輪到劉俊緯打擊，這次他轟出逆轉3分全壘打，長安再度以5比3超前。不過7局打完雙方7比7平手，要進入突破僵局制。

延長賽第8局長安火力全開，連敲3支安打，包括腳受傷的徐紹予代打建功，首爾無力回天，長安以11比8獲勝。長安教練鄭凱名表示：「劉俊緯絕對有打3、4棒的能力，但因腳程很快選球好，被放在第1棒增加上壘率。」

劉俊緯表示：「不喜歡打第1棒，因為每次都要一開始就上來打，來不及準備。今天第1個打席覺得有機會全壘打，但因逆風只打在牆上。第2次終於轟出大牆，因為是關鍵超前分，所以有大叫。」

另一場16強戰由日本大阪對北市大理，雙方旗鼓相當。6局下U12國手白振安先敲安打，接者歐陽可金敲出超前分安打，大理攻下3分，並以9比7淘汰對手。

白振安大讚日本打者說：「他們真的好黏，很多變化球能讓國內打者揮空，但日本打者都可破壞掉，還有腳程非常快。」大阪總教練新井聖仁表示：「輸在守備出問題，台灣打者的揮棒力量讓人印象深刻。」

而長安在前一場打完8局後，休息30分鐘立刻與大理進行8強賽，由於體力尚未回復，前4局以1比2落後。5局下長安展開進攻，劉俊緯逮到投手偏高失投，又是一發逆轉全壘打，比數變成3比2。一日兩轟還不夠，最後一局劉俊緯還登板救援守住勝利，助長安以4比2擊敗大理，晉級4強。

劉俊緯開心表示：「今天真的太累，前半段感覺大家都還沒醒，能打全壘打幫球隊贏球超開心，因為是首次晉級4強。」

長安晉級4強後，明天將與日本瀨戶、日本名古屋、新北二重爭奪冠軍。

(中時 )