桃園市民進黨籍立委候選人鄭寶清24日在桃園溫州公園舉辦「英樂會」，用開心的氣息度過耶誕夜。民進黨副總統候選人賴清德也到場，除了和桃園市長鄭文燦、鄭寶清合唱外，也呼籲台灣要贏，桃園要先贏。

賴清德表示，過去國民黨也好，民進黨也好，要拚總統，都拚中臺灣。但這次民進黨認為，台灣要贏，桃園要先贏。而為了這次要贏桃園，民進黨因為對無黨籍立委趙正宇的表現很肯定，所以沒有提名人跟他競爭，但其他5位，包含老將鄭寶清、鄭運鵬，新兵蔣絜安、黃士杰、彭俊豪都很優秀，也希望民眾相挺。

賴清德稱讚，鄭寶清是一流的人才，學歷好，是他跟鄭文燦民主運動的前輩，又當過國民大會代表，推動修憲總統直選，對於台灣民主貢獻多。賴清德又說，台灣不要當第二個香港，不簽和平協議，不跟西藏一樣，因此要支持蔡英文連任，守護主權寸土不讓，維護民主不接受一國兩制。

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(中時 )