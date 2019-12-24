為滿足廠商設廠投資需求，解決產業缺地問題，經濟部工業局自106年公告推出「台南科技工業區推動擴大投資方案─土地租售優惠方案」，採租售並行方式，希望鼓勵外資及台商進駐投資，並釋出產業用地以供廠商依資金運用及選地需求申請使用；台南科技工業區服務中心主任王敏誠指出，需地設廠的廠商們，可趕在今年年底前，前來申請用地。

該土地租售並行方案將推動至108年12月底，自公告後，經濟部工業局已核准多家廠商租購土地，並陸續進駐設廠。

王敏誠指出，南科工租售並行，出租優(先)於出售；目前該科工區用地，可供設廠的產業用地(一)僅剩台日創新園區(TJ Park) 6筆土地，以及正在開發中的4-2期2筆土地可供選擇，面積從約1,383坪至9,137坪不等，售價約每坪5萬至6萬元間，比較鄰近工業用地價格，科工區土地可說是物廉價美，可以減輕廠商初期建廠的成本壓力。

另外，廠商也可以採用租用土地方式建廠，在出租方面，採只租不售方式，產業用地(一)每坪月租金約87至105元間；產業用地(二) 每坪月租金約116至123元間，申租土地者於簽訂租約之日起2年內取得使用執照且於屋頂面積30％設置太陽能發電，並按核定計畫完成使用者，即可享有前2年免土地租金之優惠。

王敏誠表示，之前經濟部工業局所推出的土地市價化優惠、006688租金優惠措施、65出售等方案及現行租售並行優惠方案，皆吸引不少國內外大廠與台商回流購地進駐，包括Google、聲寶、友勁等，且科工區離市區僅不到5公里，交通便利、招募員工相對容易，加上各項軟硬體設施、交通地理環境等條件皆獲得廠商青睞與肯定，至今可供設廠土地已不到十筆，有意新設或擴廠的廠商，可以列入優先參考。

目前科工區進駐廠商約200餘家，為台南市僅次於南部科學園區之優質工業區，廠商此時進駐正是良機，有意願申請租購土地廠商可備妥申請書件向科工區服務中心提出申請，公告受理期間至108年12月31日止，按申請人繳交應備文件之先後順序受理申請，相關土地租售公告及申請須知請上經濟部工業局網頁或台南科技工業區服務中心網頁最新消息下載使用。

(工商 )