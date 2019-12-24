退將吳斯懷被提名為國民黨2020不分區立委候選人後，頻遭綠營抹紅，然而實際上，吳斯懷去大陸時曾大談中華民國，堅守立場。

2016年11月10日在北京中山公園舉辦的第七屆中山黃埔兩岸情論壇上，吳斯懷上台致詞時表示「所以，1949年的10月1號，在天安門廣場上的開國大典，『中華人民共和國』成立。同年的十二月，中華民國播遷到台灣，這也是歷史事實。」

「1912年孫中山先生領導革命志士，推翻滿清政府，建立了亞洲第一個民主共和國。那個時候它的名字叫中華民國。到1949年，我們打敗了，到台灣去了，所以1912年到1949年是中華民國，但是1949年十月一號之後，『中華人民共和國』在天安門廣場上成立，我們到了台灣，1949年到現在叫中華民國。」

「自從蔡英文政府上台之後，她開始說要重視中華民國存在的事實，但她那是借殼上市，她不是真心誠意的，我們的中華民國是在一中原則之下的一個中國的中國。」

(中時 )