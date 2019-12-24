「大億麗緻酒店」與「吳金茂紀念文教基金會」積極投入社會公益，今年聖誕節前夕再度關懷偏鄉學童，並首度與 「雲嘉南風管處」及「臺南市美術館」攜手，共同舉辦『億心傳愛偏鄉童』公益活動，於今(24)日邀請六所雲嘉南偏鄉國小學童，一起導覽臺南市美術館及享用大億麗緻自助餐，讓學童度過最有意義的聖誕節；大億集團董事長吳俊億呼籲更重視偏鄉兒童的國小教育養成，尤其是「雙語教育」。

吳俊億表示，自己出身於臺南的七股區，鑑於雲嘉南偏鄉小學因交通、生活機能等資源較為不足，學童較難有機會接觸到藝文教育及品嚐到都市美食，為讓學童於成長學習的過程也有特別的教育體驗，所以舉辦此次『億心傳愛偏鄉童』公益活動，計邀約「雙春」、「北門」、「錦湖」、「蚵寮」、「文山」及「三慈」等6所小學等上百名學童共同參與。

對於藝術文化教育在偏遠地區的推廣，臺南市美術館素來十分重視，並獲各界捐款支持，便立即表示加入此公益行列，今日先由美術館館長潘(示番)親自安排專業的美術館導覽，希望開啟孩子藝術世界，他表示，「小孩子創意無限，因此兒童藝術教育之重要，藉由此次活動讓偏鄉的孩子能夠近距離接觸藝術，啟發孩子對藝術的興趣與天賦。」

美術館導覽後，即到大億麗緻酒店享用共同市場自助餐廳享用午餐，大億集團董事長吳俊億，及該酒店總經理嚴心誼親自在大廳接待小學生，開心合影留念後。吳俊億指出，「社會的希望在孩子，孩子未來的希望在教育，期盼學童長大後，發揮所長回饋社會，讓感恩社會的愛心能循環延續，一棒接一棒。」

嚴心誼表示，「很開心酒店每年以自身力量辦理偏鄉學童公益餐會，以拋磚引玉角色盼各界能共同響應，讓愛心無限擴展。」

(工商 )