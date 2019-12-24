金管會出招，金控背後「藏鏡人」2020年7月後將全都露！為力推金控家族持股透明化，銀行局於2019年12月25日將正式發布金融機構大股東申報注意事項，要求國內金融機構大股東在向金管會申報持股時，必須揭露其背後之「實質受益人」或「最終控制權人」，為了讓各家有調整時間，給予半年緩衝期，預計2020年7月1日正式上路。

金管會主委顧立雄上任後的重要政策就是讓金控「去家族化」，力推金控、銀行股權透明化行動，儘管現在金融機構為了防制洗錢都已經有股權透明化的監理原則，但未來金管會要更清楚知道，誰是「實質受益人」或「最終控制權人」，金控、銀行向金管會申報的表格中都必須列入。

銀行局指出，2020年7月1日正式上路後，若有未申報或申請的持股，將無表決權，且會被金管會要求限期處分，並依銀行法128條第三項開罰200萬～1,000萬元不等罰鍰。

銀行局指出，此次有三大修正重點。一是主要參考金融機構防制洗錢辦法，增訂同一人、同一關係人或第三人為法人時，將實質受益人或最終控制權人列入申報範圍。

第二是新增除外不需申報的第三方法人身份，從三類增加至七類。除了國內外政府機關及公營事業機構外，新增一、國外掛牌的上市櫃公司及其子公司；二為我金融機構管理之投資工具，如境內基金；三是境外但已符合洗錢防制打擊資恐組織監理標準一致的投資工具。

三是為了讓大股東安心申報，銀行局指出此次還增加「股權、控制權結構圖，作為監理使用，無須同時副知提供予金融機構。」也就是大股東申報純作為金管會監理之用，金融機構不會知道。

(工商 )