《科創板日報》報導，24日，滬深兩市震盪走高，創業板漲逾1.9%，寧德時代盤中股價突破百元大關，截止收盤，寧德時代漲逾7%，總市值達2197億人民幣，超越邁瑞醫療，躍居創業板榜首。

盤面上，除寧德時代外，新能源汽車板塊集體走強，華友鈷業漲停，先導智能漲9.45%，盤中創出歷史新高。這與大洋彼岸特斯拉股價迭創新高遙相呼應，特斯拉收漲3.4%，股價刷新盤中歷史高位至420美元。

目前來看，中國、日本和南韓貢獻了鋰電池全球90%的產值，其中，中國受益於國產品牌手機的快速崛起和新能源汽車的快速發展，自2015年以來，已成為全球最大的鋰電池國。國泰君安認為，雖然日本松下、南韓三星、LG在技術上可能仍然擁有一定的優勢，但以比亞迪、寧德時代為代表的中國電池企業仍在加速創新，並且考慮中國擁有更加完整的產業鏈和更好成本控制能力，中國企業將會逐步縮小差距，並將開始引領全球鋰電池產業鏈。

(旺報 )