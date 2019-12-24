108學年HBL高中籃球聯賽男子組12強複賽今天點燃戰火，首日就送上「綠色神盾」松山高中和泰山高中的「雙山」對決，帶著14分領先進入下半場的泰山，後兩節被松山拿了48分，甚至第4節尾聲一度被追到只剩3分領先，不過泰山關鍵時刻4罰3中，最終86比80於複賽旗開得勝，也是繼預賽之後，本季2連勝「綠色神盾」。

泰山高中本季預賽曾以75比64擊退松山高中，這次再度展現團隊戰力，沒讓「綠色神盾」復仇成功，泰山本戰共5名球員得分達雙位數，在比賽終了前1分47犯滿畢業的蔡宸綱投進全隊最高的14分，劉承勳ㄉ12分、11籃板，張東庭和彭柏樺各11分，徐宏瑋10分；松山高中以高三球員尹麒綸、許浩翔表現最佳，前者21分、後者19分，尹麒綸另抓下10記籃板。

稍早衛冕軍能仁家商和東山高中分別痛宰對手，能仁81比49輕取治平高中，東山高中87比73解決南湖高中，東山有3名球員繳出「雙十」數據魏家兄弟哥哥魏莨哲21分加10籃板，弟弟魏芃禾10分、11籃板，當家前鋒林信寬26分、12籃板、8助攻，只差2次助攻就能完成大三元，賽後他表示，對整體數據挺滿意的，對於差點大三元他保持正面思考說：「有遺憾才會有成長。」

(中時 )