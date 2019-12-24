民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝24日走溫馨路線，與市長林智堅等歡慶耶誕夜，向民眾報平安，減低選戰口水與烏賊戰的負面情緒。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝耶誕夜走溫馨路線，向民眾報平安，減低選戰口水與烏賊戰的負面情緒。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝24日走溫馨路線，上午與基層博感情、掃街拜票，晚間則與市長林智堅至新竹巨城購物中心歡慶耶誕夜，一方面向民眾報平安，一方面也與大批支持者浪漫一下，減低選戰口水與烏賊戰的負面情緒。

鄭宏輝此次選戰主打宜居與兒童城市，更要落實補貼的照顧，主張「0到6歲國家幫你一起養」，減輕年輕父母的家庭負擔，今天晚間適逢耶誕平安夜，鄭宏輝特別跳開選戰的激情，與市長林智堅至巨城向民眾報平安，現場民眾也爭相合影並向鄭宏輝加油打氣，氣氛溫馨又浪漫。

(中時 )