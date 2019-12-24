鄭宏輝耶誕節競選很溫馨 耶誕夜報平安沒選味 21:002019/12/24 中時 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 進黨新竹市立委候選人鄭宏輝（右二）耶誕夜走溫馨路線，與市長林智堅（右三）至新竹巨城購物中心向民眾報平安。（陳育賢攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝24日走溫馨路線，與市長林智堅等歡慶耶誕夜，向民眾報平安，減低選戰口水與烏賊戰的負面情緒。（陳育賢攝） 民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝耶誕夜走溫馨路線，向民眾報平安，減低選戰口水與烏賊戰的負面情緒。（陳育賢攝） 民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝24日走溫馨路線，上午與基層博感情、掃街拜票，晚間則與市長林智堅至新竹巨城購物中心歡慶耶誕夜，一方面向民眾報平安，一方面也與大批支持者浪漫一下，減低選戰口水與烏賊戰的負面情緒。 鄭宏輝此次選戰主打宜居與兒童城市，更要落實補貼的照顧，主張「0到6歲國家幫你一起養」，減輕年輕父母的家庭負擔，今天晚間適逢耶誕平安夜，鄭宏輝特別跳開選戰的激情，與市長林智堅至巨城向民眾報平安，現場民眾也爭相合影並向鄭宏輝加油打氣，氣氛溫馨又浪漫。 (中時 ) #鄭宏輝 #民眾 #平安 #選戰 #2020大選 #立委 #新竹市 #民進黨 #耶誕節 #林智堅 也許您會感興趣 推薦閱讀 特偵組 民進黨由愛生恨 04:102019/12/20 時論廣場 郝龍斌批民進黨 散播仇中恐中 11:072019/12/20 政治 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 張善政：民進黨執政 每個人都變憤青 14:482019/12/22 政治 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 反滲透法，超級選舉奧步 04:102019/12/24 時論廣場 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 11:012019/12/24 政治 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 政治熱門新聞 遊行景象讓他大吃一驚：預言韓國瑜未來20年 - 政治 韓國瑜民調進入拉鋸戰！林濁水：兩人只差... - 政治 多次突入深綠選區 民調顯示：韓國瑜選情已經翻轉了 - 政治 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 - 政治 黃暐瀚聖誕禮物 -- 滿滿的佳芬姐 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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