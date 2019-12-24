麗寶OUTLET MALL一、二期商場星空全景，映入眼簾顯得格外閃耀。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶OUTLET MALL一、二期商場星空全景，映入眼簾顯得格外閃耀。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶OUTLET MALL星巴克麗寶鐘樓門市及摩天輪相呼應，展現浪漫唯美的景致。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶OUTLET MALL星巴克麗寶鐘樓門市及摩天輪相呼應，展現浪漫唯美的景致。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶OUTLET MALL星巴克麗寶鐘樓門市，在噴泉夜景的映襯下格外浪漫。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶OUTLET MALL星巴克麗寶鐘樓門市，在噴泉夜景的映襯下格外浪漫。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶OUTLET MALL星巴克麗寶鐘樓門市及摩天輪夜景相呼應，展現浪漫唯美的景致。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶OUTLET MALL星巴克麗寶鐘樓門市及摩天輪夜景相呼應，展現浪漫唯美的景致。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶OUTLET MALL二期的木育森林溜索，是親子的快樂天堂。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）
麗寶OUTLET MALL二期的木育森林溜索，是親子的快樂天堂。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）

中部最大的OUTLET MALL誕生了！麗寶OUTLET二期將於25日試營運，商場規畫國際名品、女性時尚、男女潮流時尚、戶外休閒、親子休閒、生活居家及美妝等6大區塊，樓高42公尺星巴克麗寶鐘樓，更是全台唯一鐘樓造型特色門市。活動期間祭出超多優惠，首日前100名消費者打卡免費喝咖啡漿果那堤；前3日前200名還能以100元欣賞秀泰影城電影。

麗寶OUTLET行銷部經理陳宇秀指出，二期占地約6公頃，約有140店家數，90間加入試營運，一、二期將達到260家，成為中部最大OUTLET，一期以義大利Portofino芬諾港特色，二期延續風格以避暑勝地「科莫湖」街道設計為概念，讓消費者猶如走進歐洲童話小鎮，預計明年1月18日正式營運。

麗寶OUTLET表示，二期規畫國際名品、女性時尚、男女潮流時尚、戶外休閒、親子休閒、生活居家及美妝等6大區塊，樓高42公尺星巴克麗寶鐘樓門市是全台唯一，將首賣麗寶鐘樓馬克杯，25日前100名消費者打卡，還能免費獲得咖啡漿果那堤一杯。另外，25至27日前200名可以100元購得摩天輪5折券＋秀泰影城電影票。

知名文創品牌—Wooderful Life有全台最大體驗區，7大主題、超過50種木製設施，其中獨家豌豆梯、投球怪蛋，以及天空步道都是熱門排隊遊樂設施，考驗小朋友靈活度及平衡力，25日起至元旦，每活動場次前10名可免費暢遊。

此外，GLORIA EYEWEAR主打原價1萬9800元GUCCI太陽眼鏡下殺1折起；來自香港道地口味港點大師限量推出3隻小龍蝦只要10元；湯姆熊歡樂世界佔地500坪，是中部最大主題旗艦店；中部獨家秀泰影城也進駐，擁有1：2.3黃金比例螢幕，配備日系雙手把設計商務艙等級座椅，提供消費者VIP享受。

麗寶OUTLET表示，適逢台中跨年主場就在麗寶，25日至1月5日也舉辦《2020愛你愛跨年》活動，全館1折起，單筆消費滿2020元，即可參加抽雙人日本來回機票；25日至3月1日全渡假區累積滿3000元，可抽麗寶無敵享樂卡，憑卡暢遊雙樂園365天、秀泰電影每月免費看、福容大飯店五星住宿，還有全區免費停車，優惠不等人，歡迎大家一起嗨跨年！

(中時 )

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