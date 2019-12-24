麗寶OUTLET MALL一、二期商場星空全景，映入眼簾顯得格外閃耀。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET MALL星巴克麗寶鐘樓門市及摩天輪相呼應，展現浪漫唯美的景致。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET MALL星巴克麗寶鐘樓門市，在噴泉夜景的映襯下格外浪漫。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET MALL星巴克麗寶鐘樓門市及摩天輪夜景相呼應，展現浪漫唯美的景致。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET MALL二期的木育森林溜索，是親子的快樂天堂。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）

中部最大的OUTLET MALL誕生了！麗寶OUTLET二期將於25日試營運，商場規畫國際名品、女性時尚、男女潮流時尚、戶外休閒、親子休閒、生活居家及美妝等6大區塊，樓高42公尺星巴克麗寶鐘樓，更是全台唯一鐘樓造型特色門市。活動期間祭出超多優惠，首日前100名消費者打卡免費喝咖啡漿果那堤；前3日前200名還能以100元欣賞秀泰影城電影。

麗寶OUTLET行銷部經理陳宇秀指出，二期占地約6公頃，約有140店家數，90間加入試營運，一、二期將達到260家，成為中部最大OUTLET，一期以義大利Portofino芬諾港特色，二期延續風格以避暑勝地「科莫湖」街道設計為概念，讓消費者猶如走進歐洲童話小鎮，預計明年1月18日正式營運。

麗寶OUTLET表示，二期規畫國際名品、女性時尚、男女潮流時尚、戶外休閒、親子休閒、生活居家及美妝等6大區塊，樓高42公尺星巴克麗寶鐘樓門市是全台唯一，將首賣麗寶鐘樓馬克杯，25日前100名消費者打卡，還能免費獲得咖啡漿果那堤一杯。另外，25至27日前200名可以100元購得摩天輪5折券＋秀泰影城電影票。

知名文創品牌—Wooderful Life有全台最大體驗區，7大主題、超過50種木製設施，其中獨家豌豆梯、投球怪蛋，以及天空步道都是熱門排隊遊樂設施，考驗小朋友靈活度及平衡力，25日起至元旦，每活動場次前10名可免費暢遊。

此外，GLORIA EYEWEAR主打原價1萬9800元GUCCI太陽眼鏡下殺1折起；來自香港道地口味港點大師限量推出3隻小龍蝦只要10元；湯姆熊歡樂世界佔地500坪，是中部最大主題旗艦店；中部獨家秀泰影城也進駐，擁有1：2.3黃金比例螢幕，配備日系雙手把設計商務艙等級座椅，提供消費者VIP享受。

麗寶OUTLET表示，適逢台中跨年主場就在麗寶，25日至1月5日也舉辦《2020愛你愛跨年》活動，全館1折起，單筆消費滿2020元，即可參加抽雙人日本來回機票；25日至3月1日全渡假區累積滿3000元，可抽麗寶無敵享樂卡，憑卡暢遊雙樂園365天、秀泰電影每月免費看、福容大飯店五星住宿，還有全區免費停車，優惠不等人，歡迎大家一起嗨跨年！

(中時 )