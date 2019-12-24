澳洲多地野火持續焚燒，總理莫里森日前更被發現與家人出國到夏威夷度假，即使回國亦未能平息外界批評。不少民眾近日在推特上撰文並改圖，要求莫里森下台，批評他救災不力和拒絕採取更強硬措施應對氣候變化。
根據東網報導，在推特上，「 #不是我的總理（#NotMyPrimeMinister）」、「#莫里森須下台（#MorrisonMustGo）」和「#莫里森辭職（#ScoMoResign）」等成為熱門標籤。網上瘋傳一段影片，莫里森早前訪問消防局，志願消防員傑基（Jacqui）與他握手時，卻指：「不是我的總理。」影片在社交網廣傳，有網友更稱：「我們每個人都是傑基，她只是道出超過1200萬人所想。」
貼文促使莫里森作出澄清，他解釋指傑基是開玩笑，因為傑基是英國人，所以他才不是傑基的總理。另外，不少網友改圖，將莫里森化描繪成在燒焦森林中輕拍稱煤塊，另有人改圖莫里森在大火焚燒的山林中度假。
(中時 )
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