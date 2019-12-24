冬天容易讓人有孤單又無助感受，2020即將到來，不少人都希望自己身邊能多個伴侶，大陸網站《星座屋》就提出了四大星座暖男，如果想要在新的一年脫單，可要好好把握機會！

大陸占星網站《星座屋》列出四大性格體貼又溫暖的星座男：

1.巨蟹座

巨蟹座的男生給人體貼又溫柔的形象，非常懂得去包容他人，也擅長挖掘別人的優點。對於在意的對象，往往會像家人一樣陪在他們身邊，默默地守護對象，適當的給予對方安慰，所以跟他們相處起來很舒服。

2.射手座

射手座男生對於一般人都是以比較友好、禮貌的形象出現，但對於自己在乎的人總是沒有底線的溫柔，會無條件地對對方好，還會在意對象的各種情緒變化，非常暖心。

3.水瓶座

水瓶座本身重感情，男生平常思維雖然比較跳脫，但相處久了，就能發現他們體貼迷人之處。朋友有難，只要開口，水瓶男赴湯蹈火在所不惜，若是對方做錯事，只要道歉也幾乎選擇原諒。

4.雙魚座

雙魚座無論是親情、友情還是愛情，他們都喜歡給對方製造小驚喜，來表達自己的喜愛，加深彼此的感情，跟他們相處時也會感到舒服，大部分的時候都表現得沒有脾氣，但當在意的人需要保護，他們又會變得堅強可靠。

(中時電子報)