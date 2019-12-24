台中市政會議24日移師后里舉行，市長盧秀燕允諾盡量「以工代賑」用在地人。（陳淑娥攝）

2020台灣燈會主展區后里花博園區將於明年2月8日盛大登場，台中市長盧秀燕24日表示，為讓后里在花博過後持續繁榮，主展區特地選在這裡，規畫讓「后里當主人」，她也允諾盡量「以工代賑」用在地人，並促進當地經濟繁榮。

台中市政會議24日移師后里舉行，針對2020台灣燈會進行專案報告，3大特色要吸引各地遊客造訪，包括副展區展期長達65天，是史上最長燈會，更是史上第一「有香味、會飄雪」台灣燈會。

盧秀燕指出，市府將2020台灣燈會主展區放在后里，規畫讓「后里當主人」，整合后里在地店家、觀光資訊及交通接駁設計APP，並提供「后里好事多、消費送汽車」好康優惠，讓旅客來台中參加台灣燈會時，不只晚上參觀燈展，白天就能暢遊后里，

市議員陳本添感謝盧市長將台灣燈會辦在后里，希望交通局做好交通接駁規畫，讓遊客白天到后里遊玩、晚上賞燈會，避免造成交通衝擊；另外，他建議採「以工代賑」方式，創造后里人在地就業，也獲盧秀燕允諾盡量用在地人。

觀旅局長林筱淇指出，台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，並根據場地特色，以「童趣樂園」、「森林秘境」、「藝想世界」為主題規畫，主展區在后里花博園區，占地約35公頃，將自明年2月8日至23日展出，共16天；副展區文心森林公園面積約8.8公頃， 21日已點燈至明年2月23日，共65天。

另外，盧秀燕提到，市府今年投入1.3億元改善后里區國中小環境、1.5千萬元進行球場改善工程，舊后里校舍將改建成長青學苑及親子館，中科滯洪池改善也積極規畫中；社會福利方面，7月已恢復老人健保補助，並擴大升級加碼0至6歲托育補助，同時也大幅調降地價稅。

(中時 )