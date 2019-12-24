教會朋友晚間至警政署報佳音。（胡欣男攝）

教會朋友報佳音還送上象徵平安的蘋果，給警政署長陳家欽，希望警察執勤都能平平安安。（胡欣男攝）

基督教標竿教會為感謝警察維持社會安定的辛苦，今晚平安夜特別號召教會的大、小朋友，至警政署報佳音，替辛苦執行選舉專案勤務的波麗士大人加油打氣，在「平安夜、聖誕夜...」的歡唱聲中，警政署長陳家欽收下教會朋友代表「平安」的蘋果，感謝各界對警察的支持，也強調會持續營造良好的治安環境，讓人民安居樂業。

今晚是耶誕夜，位於警政署旁的基督教標竿教會，晚間8時特別步行至警政署，向全國警察同仁致敬，歡唱報佳音分享聖誕佳節氣氛。教會朋友打趣說，「我們一群人好像是抗議的群眾，希望不會被警察驅離！」逗得官警哈哈笑。

陳家欽與副署長黃宗仁等官警一同和教會朋友唱耶誕歌，並收下象徵平安的蘋果禮物。陳表示，現適逢選舉，各警察機關都非常忙、身心緊繃；落實各項選舉維安工作，為的就是要給大家一個良好的選舉環境，選賢與能，安居樂業。

陳家欽說，感謝外界給警察的支持與祝福，讓同仁能感受聖誕佳節的溫暖；警政署將持續精進各項治安工作，作為報答與回饋各界朋友的支持，營造良好的社會治安環境。

(中時 )