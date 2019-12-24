24日陸股三大股指高開高走，創指大漲近2%。截止收盤，滬指報2982.69點，漲0.67%；深成指報10189.29點，漲1.32%；創指報1769.87點，漲1.91%。盤面上，板塊普遍上漲，光刻膠、鋰電池、有色金屬、半導體等板塊表現強勢，其中鋰電池板塊中，天華超淨、德爾未來、當升科技等逾10股漲停。

鋰電池產業鏈方面漲停個股，包括了德爾未來、新金路、淩雲股份等多個股，漲停原因在於據外媒報導，中國政府正考慮成立新能源汽車產業投資基金，志在推動新能源汽車產業發展。如果此消息為真，將是繼半導體產業基金之後的又一個大基金。利好鋰電池產業鏈股。

在光刻膠板塊方面，漲停個股包括了南大光電、容大感光、強力新材、江化微等，漲停原因消息面指出，23日，大陸全國工業和資訊化工作會議在北京召開。會議對2020年重點工作進行部署，要求抓好5G等7個方面重點任務。

大陸國產晶片漲停個股包括遠東傳動、拓維資訊、聖邦股份、精測電子、興森科技等，漲停原因，國家積體電路產業投資基金入股上海精測半導體，已完成股權變更，相關概念股受追捧。

(旺報 )