行政院長蘇貞昌今天出席「第19屆公共工程金質獎頒獎典禮」，蘇揆說，在技術上，台灣已成為與美國、瑞士及德國並駕齊驅的世界四大創新強國，但在發包及規範時，應該要邁向「2.0」，應有更好、更嚴格的要求；工程會絕不能容許馬虎風氣與文化。

蘇揆表示，公共工程涉及公共事務、公共安全及公共利益，政府對於公共工程極為重視，獲獎人榮獲這個獎項，固然是個人光榮及單位榮耀，但公共工程金質獎的舉辦，也代表政府對公共工程的重視及人民的承諾，是國家要努力的地方。

蘇揆強調，每個工程都是最硬與最軟的結合，也是業主的需要、夢想及施工人員的經驗技術。要用最硬的材料、最軟的構想，不但要與時俱進，且要符合各方需要，否則中間若有任何偷工減料，將來嚴格檢驗時，就會露出馬腳。

蘇揆表示，他一輩子從事公共服務，從地方到中央，看到許多工程品質欠佳;台灣已進入新世代，我國過去雖歷經政治戒嚴，但在台灣人的勇敢、智慧及堅持下，已經打開，在技術上，台灣已成為與美國、瑞士及德國並駕齊驅的世界四大創新強國，但在發包及規範時，應該要邁向「2.0」，應有更好、更嚴格的要求。

他並舉例在擔任台北縣長時，曾和工程會主委吳澤成到日本東京都廳考察，他蹲下來看每個工程，發現日本的公共工程非常嚴謹，每棵樹繩圈的圈數都一樣；讓台灣向上提升，是他一輩子對台灣的許諾，也是對大家的期待，工程會絕不能容許馬虎風氣與文化。

蘇揆也逐一頒發「公共工程品質優良獎」、「個人貢獻獎」及「公共工程專業獎章」，全程頒發所有獎項，並與獲獎公共工程團隊、工程人員及家屬合影，感謝其努力與貢獻。

(中時 )