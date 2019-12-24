名主播薛楷莉今（24）日傳出轉當起護理師，人生再次換了跑道，她表示這是她「四年學業以3年時間戮力提前畢業完成的」，過去她曾擔任TVBS主播、購物專家、澳亞衛視總經理、藝人等，其實她過去曾有一段婚姻還有一個女兒，她和一位社會記者在一起一度成為佳話，但經歷家暴、外遇事件後，她也和前夫對簿公堂，甚至上節目聊過往。

如今薛楷莉是加護病房的專業護理人員。（圖／翻攝自薛楷莉臉書）

過去薛楷莉曾因「削凱子」聲名大噪，指她在1小時內，刷了日本企業家信用卡買120萬元，還拿了現金10萬日圓，讓原本前途一片看好的她，因為「削凱子」事件成為話題人物，當時對她不離不棄的社會記者前夫，最後抱得美人歸，並生下一女。

沒想到2013她卻和前夫因感情失和協議離婚，她更控男方對女兒家暴還有婚外情，雙方鬧得不可開交，登上新聞版面，判決2人離婚，她也曾上節目大談與前夫的感情，婚姻過程中如何遭到對方動手，最後離開等等。

薛楷莉上節目聊婚姻

(中時電子報)