菲律賓作為世界上最早「廢核」，近日為因應日益增長的能源需求，決定考慮重啟長期中斷的核能發電計劃。菲律賓能源部長庫希（Alfonso Cusi）透露，政府將考慮恢復30年前因安全考量而被擱置的巴丹核電廠，但各界在該計劃上並未取得共識。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，菲律賓正積極配合國際原子能總署（IAEA），達到聯合國監督機構的安全要求，以重啟中斷多年的核能發電計劃。菲國能源部長庫希表示，菲律賓正面臨能否保持電力長期穩定供應的考驗，「我們希望將核電納入能源結構中」。2016年菲律賓就曾有重啟核能發電的構想，當時庫希就強調，政府對核能發電「持開放態度」。

今年10月，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與俄羅斯國家核能公司簽署合作協議，進行反應堆技術合作。據報導，菲律賓也將重啟塵封已久的巴丹核電廠納入此次核電計劃，這座耗資23億美元（約台幣692億元）的核電廠，隨著菲律賓獨裁統治瓦解以及切爾諾貝利核電事故的發生，被擱置了數十年。

庫希不斷強調重啟核能計劃的必要性，報導稱，海上的馬蘭帕亞（Malampaya）氣田為菲律賓提供了主要的天然氣發電能源，但預計該氣田將在十年後耗盡。同時表示，「核能將確保我們擁有穩定、安全、可負擔的電力」。

該計劃在民間遭到強烈的質疑，反對人士認為，巴丹電廠位於易發地震的休眠火山地帶，萬一發生核災將賭上民眾的生命安全。同時表示，重啟核電廠將投入更多的資金，「煤炭和可再生能源才是最便宜的選擇」。

(中時 )