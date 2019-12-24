高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜的太太李佳芬，今（24）日聖誕平安夜接受政治評論家黃暐瀚專訪，將於9點直播。

黃暐瀚表示，媒體人能送給大家的「聖誕禮物」，其實也就是一次又一次的「專訪」與「政治評論」。

今晚暐瀚給大家滿滿的「李佳芬專訪」，你想知道的，大概都在這一小時裡面了。

(中時電子報)