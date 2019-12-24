黃暐瀚聖誕禮物 -- 滿滿的佳芬姐 20:472019/12/24 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李佳芬。（圖／取自《我要當選》直播） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜的太太李佳芬，今（24）日聖誕平安夜接受政治評論家黃暐瀚專訪，將於9點直播。 黃暐瀚表示，媒體人能送給大家的「聖誕禮物」，其實也就是一次又一次的「專訪」與「政治評論」。 今晚暐瀚給大家滿滿的「李佳芬專訪」，你想知道的，大概都在這一小時裡面了。 文章來源：【我要當選】專訪李佳芬 真情流露內心話 (中時電子報) #黃暐瀚 #李佳芬 也許您會感興趣 推薦閱讀 政見會誰表現最好？黃暐瀚：他掌握四大重點！ 10:482019/12/20 政治 韓黑慌了！竟連黃暐瀚都遭殃… 14:012019/12/20 政治 蔡其昌22日競總成立邀小英 李佳芬幫林佳新站台 12:592019/12/21 政治 現身台南大天后宮 李佳芬回應韓選情笑了 19:362019/12/21 政治 林郁方嗆民進黨 政治鬥爭第一名 19:462019/12/22 政治 林佳新大甲造勢 佳芬姐幫加分 01:192019/12/23 地方新聞 林佳新造勢晚會 顏清標硬擠15字 13:092019/12/23 政治 黃暐瀚驚爆韓蔡賭盤民調？趙少康竟猛點頭！ 16:072019/12/23 政治 黃暐瀚：挺韓人較多 辱韓帶來仇恨 22:172019/12/23 政治 看看這些事...黃暐瀚轟：蔡有看到台灣正在仇恨嗎？ 14:232019/12/24 政治 政治熱門新聞 韓國瑜民調進入拉鋸戰！林濁水：兩人只差... - 政治 遊行景象讓他大吃一驚：預言韓國瑜未來20年 - 政治 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 - 政治 多次突入深綠選區 民調顯示：韓國瑜選情已經翻轉了 - 政治 網路霸淩連勝文 朱學恒認了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。