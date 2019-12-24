柏克夏海瑟威董事長巴菲特累積財富有一套，端賴他絕不貿然花錢及投資，就連過節送禮，都經過縝密的戰略思考。據透露，股神每年送家人一萬美元股票當耶誕禮物。

巴菲特67歲的前媳婦瑪麗，10月間對財經新聞網站《ThinkAdvisor》表示，她的前公公過去每逢耶誕節，會送親戚每人一萬美元的百元鈔當禮物，現在改給價值一萬美元的股票。瑪麗1980年嫁給巴菲特兒子彼得，婚姻只維持到1993年。

瑪麗透露，某年耶誕節巴菲特交給她一封信，「信封內裝的不是現金，他給的是最近入手的可口可樂股票，價值一萬美元。」

瑪麗指出，巴菲特在信中告訴每位親屬，收到的股票可變現或繼續持有。瑪麗對《ThinkAdvisor》表示，她選擇續抱。她說：「我想這支股票的價值不只一萬美元，所以我留著它，果然持續上漲。之後每年他（巴菲特）送我們股票，其中也包括富國銀行（Wells Fargo），我都另外加碼買進，因為我知道股票還會漲。」

巴菲特也是愛送時思糖果（See's Candies）給親朋好友出了名。巴菲特對這個牌子的糖果愛不釋手，他掌舵的投資公司柏克夏海瑟威，在1972年索性買下時思。

股神愛送禮卻不愛收禮。瑪麗受訪時被問及巴菲特喜歡收到什麼禮物，她的答案是什麼都不愛。

她指出：「我（與彼得）結婚的頭一年就察覺到，華倫（巴菲特）太有錢了，什麼都不缺。」「我不知道該送他什麼，就將我和彼得合開音樂公司的資產負債表整理給他看，向他證明我們公司有賺錢。」

巴菲特並非唯一把股票當禮物送人的名人。2017年美國饒舌歌手肯伊．威斯特（Kanye West），送自己的老婆實境秀名媛金卡達夏（Kim Kardashian）一份耶誕大禮，價值超過10萬美元的股票，包括蘋果、亞馬遜、迪士尼等熱門股。

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