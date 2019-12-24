行政院長蘇貞昌今日出席「第19屆公共工程金質獎頒獎典禮」致詞時，期許所有獲獎人成為國家公共工程的前導及標竿，讓台灣向上提升、打造金質台灣。他強調，公共工程在發包及規範時，應該要邁向「2.0」，應有更好、更嚴格的要求。

蘇貞昌強調，每個工程都是最硬與最軟的結合，也是業主的需要、夢想及施工人員的經驗技術。要用最硬的材料、最軟的構想，不但要與時俱進，且要符合各方需要，否則中間若有任何偷工減料，將來嚴格檢驗時，就會露出馬腳。他期勉所有的獲獎人與工程團隊，建設每項公共工程，均應認真做功課。

蘇貞昌說，台灣已進入新世代，我國過去雖歷經政治戒嚴，但在台灣人的勇敢、智慧及堅持下，已經打開，在技術上，台灣已成為與美國、瑞士及德國並駕齊驅的世界四大創新強國，但在發包及規範時，應該要邁向「2.0」，應有更好、更嚴格的要求。

蘇貞昌舉例說明，他擔任台北縣長時，曾到日本東京都廳考察，他蹲下來看每個工程，發現日本的公共工程非常嚴謹，例如每棵樹繩圈的圈數都一樣；當年宜蘭縣長陳定南建設羅東運動公園，也被譽為台灣典範。

本屆公共工程金質獎共有40個工程因品質優良獲獎，其中包括桃園市桃園區中路二號基地新建公營住宅統包工程、大礁溪橋上游段河川環境改善工程及高雄港第三船渠大港橋暨遊艇碼頭專區擋浪設施新建工程等獲特優；「個人貢獻獎」及「公共工程專業獎章」計有十人獲獎。

工程會表示，本屆除各縣市政府積極推動公營住宅政策，展現良好執行成果，有多件工程得獎外，其他獲獎工程在採用統包方式及自動化等技術，整合營運與製造流程界面，提升遠端監控及優化供應鏈等均有良好績效，提供民眾更優質的生活及休閒環境。

(工商 )