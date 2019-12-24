麗寶集團砸下30億元重金打造的麗寶Outlet Mall二期，預計明（25）日耶誕節搶先試營運！麗寶Outlet也是中部獨家引進「秀泰影城」進駐的Outlet商場！麗寶集團表示，麗寶Outlet一期加二期商場，總店數將達到260家，躍居中台灣最大的Outlet Mall。

麗寶集團進一步表示，一期以義大利Portofino芬諾港特色，二期商場更是延續義大利風格，以避暑勝地「科莫湖」街道設計為概念，全區暖黃米色，猶如走進歐洲童話小鎮，室內以米蘭大教堂旁的「艾曼紐二世迴廊」為原型，採挑高拱廊設計，引進自然採光，不分季節、不畏風雨都能悠閒購物。

麗寶Outlet Mall二期25日耶誕節試營運，商場規畫國際名品、女性時尚、男女潮流時尚、戶外休閒、親子休閒、生活居家及美妝等六大區塊。試營運當天，眾多品牌祭出優惠價歡慶試營運，排隊商品包括GLORIA EYEWEAR，主打原價1.98萬元的GUCCI太陽眼鏡、下殺1折起。

此外，樓高42公尺的星巴克麗寶鐘樓門市，是全台唯一鐘樓造型特色門市，室內以獨特的八角型展演吧台與挑高超過13公尺的空間，將於12月25日首賣「麗寶鐘樓馬克杯」，杯身彩繪麗寶渡假區特色及特殊地標鐘塔點綴，獨賣價550元。當天前100名消費者打卡，還能獲得免費中杯咖啡漿果那堤1杯活動；以及來自香港道地口味的「港點大師」，限量推出三隻小龍蝦特價10元，歡慶麗寶Outlet開設台中第一家店。

此外，二期商場引進融合木質素材與美好生活的理念的知名文創品牌「Wooderful Life」，規畫全台最大體驗區，七大主題、超過50種木製設施，其中獨家豌豆梯、投球怪蛋，還有天空步道都是熱門排隊的遊樂設施，考驗小朋友靈活度及平衡力，12月25日至2020年1月1日前，每活動場次前十名免費入場木育森林暢遊。

另外，湯姆熊歡樂世界也將打造超過500坪中部最大主題旗艦店，搭乘專屬Mini Train小火車更能輕鬆暢遊麗寶Outlet Mall全區。12/25試營運當天，前100名消費者還能獲得10枚代幣、免費暢玩；中部獨家進駐的「秀泰影城」，設有十個影廳，強調擁有黃金比例螢幕，且配備日系雙手把設計商務艙等級座椅，提供VIP等級的體驗。

今年台中跨年晚會主場就在麗寶Outlet Mall旁邊舉辦，12月25日至2020年1月5日期間，麗寶Outlet Mall舉辦「2020愛你愛跨年」活動，全館一折起，單筆消費滿2,020元，即可參加抽雙人日本來回機票；12月25日至2020年3月1日，麗寶樂園、福容大飯店麗寶樂園店、麗寶國際賽車場、麗寶Outlet Mall全渡假區累積滿3,000元，即可抽麗寶無敵享樂卡，憑卡暢遊雙樂園365天、秀泰電影每月免費看、福容大飯店五星住宿，還有全渡假區免費停車等優惠。

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