中華照生黨新北市第五選區立委候選人徐金菊的丈夫，疑久病厭世，24日在家留下遺書後開車到鶯歌鳳一路燒炭自殺，徐在家中發現丈夫遺書，趕緊到派出所報案，警方透過手機定位找到人時已無意識，但仍有呼吸心跳，送桃園聖保祿醫院搶救中，無奈仍告不治。家屬已在警局製作筆錄，詳細事發經過待釐清。

警方調查，徐女今下午5時30分返家時發現家中桌上留有先生親筆遺書，內容指出他久病無法醫治欲尋短，徐女發現丈夫已把車子開離家，緊急到鶯歌所報案協尋。

警方立即定位徐夫手機位置，調閱車牌辨識系統、沿線路口監視器後，並派出警網協尋，最後在鶯歌鳳一路地發現林男，並通知消防隊到場施以急救，尚有生命跡象，無奈送醫不治，徐女傷心欲絕。詳細事發經過待檢警調查。

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