由於今年經濟景氣較往年嚴峻，不少A股上市公司在2019年陷入破產重整的困境。根據上證報資訊統計，今年以來，已有48家上市公司（包括其控股股東或子公司）披露了破産重整申請，其數量相比2018年整整增加一倍多，2019年可謂A股市場的破產重整大年。

據上證報資訊統計，今年以來，A股市場上共有48家上市公司涉及破産重整，其中有15家的重整主體是上市公司，10家公司是針對旗下子公司，還有23家的重整物件是上市公司控股股東。而2016年至2018年，涉及破産重整的上市公司（包括其控股股東或子公司）數量分別爲11家、15家和23家。

在衆多申請破産重整的公司中，不乏曾經赫赫有名的企業。比如，昔日寧夏「羊絨首富」旗下的＊ST中絨。＊ST中絨已在18日披露重整計劃執行進展。

另外，據上證報資訊統計，今年以來，在上市公司層面申請破産重整的A股公司共有15家，其中6家公司的重整方案已經獲得法院裁定批准，重整計劃執行完成後公司有望獲得新生。

針對大陸上市公司破產重整數量大增，有專家指出，這與大陸資本市場的主客觀環境變化有關。在客觀環境方面，一位資深投行高管表示，破産重整的公司數量增多，與外部環境、政策支援有關。

在主觀條件方面，與過去大陸企業主懼怕公司破產重整不同的是，現在的企業主反而認為破產重整有時候是解決債務危機的一個很好的辦法，有助於企業快速走出困境。這些因素的交互作用下，使得近今年破產重整的公司數量創出新高。

(旺報 )