中央氣象局副局長鄭明典今(24)晚於臉書表示「暖化真的來了，冬天快不見了！」，並說今年高溫創下1947年有紀錄以來的新高。

據中央氣象局統計，截至昨23日，全台平地13個氣象站，基隆、宜蘭、淡水、台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、成功、台東、大武、恆春，年均溫皆測出為24.55度。

「報氣候—中央氣象局」臉書專頁表示，2019年年均溫24.55度，其次是2016年與2017年的24.4度；再者是1998年的24.39度，以及2015年24.3度，今年均溫目前創下新高，不過距離今年結束還有一周時間，明年1月1日前的數值還可能有所變動。

中央氣象局指出，除了1998年為超級聖嬰的隔一年外，前10名的暖年均集中在2000年後，顯示這20年來全球氣候暖化十分明顯，也顯示極端氣候將成為常態，如何調適與面對將成為全人類的共同課題。

(中時 )