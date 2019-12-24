2020台灣燈會文心森林公園副展區已於21日開展，中市警察局第四分局分局長吳耀南（左2）表示，已全力投入警力並結合義警、義交等民力，守護燈會期間參觀民眾的安全及維持交通的順暢，歡迎民眾享受親子共遊花燈節慶。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

2020台灣燈會文心森林公園副展區已於21日開展，中市警局第四分局進行周邊道路交通管制，呼籲民眾依照指示，以維持交通順暢、行的安全。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

2020台灣燈會文心森林公園副展區已於21日開展，中市警局第四分局亦規劃安維專案勤務，加強反扒竊、反恐各項維安工作。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

2020台灣燈會文心森林公園副展區已於21日開展，展期至明（109）年2月23日，為期65天，主題為「童趣樂園」，以親子共遊、童趣歡樂為題，並策劃多項主題燈區及表演節目，打造市中心的兒童森林樂園，亦是平安夜及耶誕節最佳去處，台中市政府警察局第四分局表示已全力投入警力並結合義警、義交等民力，守護燈會期間參觀民眾的安全及維持交通的順暢，歡迎民眾享受親子共遊花燈節慶。

台中市政府警察局第四分局分局長吳耀南表示，台灣燈會副燈區已於12月21日於文心森林公園開展，已規劃妥適勤務並配合市政府進行周邊道路交通管制。於燈會活動期間，將文心森林公園周邊交通狀況及相關管制措施請警察廣播電台加強宣導供民眾收聽參考，以利維持燈會周邊道路交通順暢。又為維護燈會展覽期間參觀之安全，分局亦規劃安維專案勤務，加強反扒竊、反恐各項維安工作。

第四分局亦拍攝燈會治安交通維護宣導短片，於該分局粉絲團及各大社群網站加強宣導。建議民眾多搭乘高鐵、台鐵、公車及接駁車等大眾運輸交通工具前往文心森林公園副燈區，讓大家都能夠開心出門，安心回家，歡迎民眾在平安夜能盡情享受台灣燈會豐富的展覽活動體會臺中都會及人文之美。

(中時 )