搶攻過年應景蛋糕商機，85度C繼滷肉飯蛋糕、高跟鞋蛋糕之後，再推兩款造型相當討喜的應景蛋糕，包括仿真度百分百的鯉魚躍龍門，不但造型討喜，還有「年年有魚」寓意；而「嚦咕嚦咕發大財」蛋糕，則是維妙維肖的麻將蛋糕，讓人看了都捨不得吃。

另外，趕搭網路長輩圖行銷，85度C特別以這兩款蛋糕，標上「年年有餘財」、「鈔票鼠不完」等問候語，強力在LINE群組發送，搶攻男女老幼消費者。

85度C表示，迎接2020年的到來，這款「年年有魚」蛋糕（399元/6吋），基底是濃郁的芒果慕斯，搭配香軟可口的香草戚風蛋糕，夾心芒果餡，甜蜜的芒果香氣撲鼻而來，上頭裝飾兩條由白巧克力製成的金鯉魚，吃起來酸酸甜甜好清爽。

另外，「嚦咕嚦咕發大財」蛋糕（580元/8吋），以濃厚生巧克力蛋糕，搭配香草乳酪慕斯為基底，夾心酸甜草莓醬，口感扎實甜而不膩，上方則擺上金幣和一、六、八和發字立體麻將巧克力，上場前先吃這款蛋糕，保證新年一路發發發。

85度C表示，這兩款蛋糕趕流行特製長輩圖，「年年有魚」蛋糕錦鯉迎好運、年年有餘財；「嚦咕嚦咕發大財」蛋糕，更有鈔票「鼠」不完的寓意，準備搶攻男女老幼消費者。

(工商 )