據美國資料公司Thinknum公布的資訊，截止12月16日，大陸新興互聯網咖啡品牌瑞幸咖啡在大陸的門市數量達到4,910家，較星巴克同期門市數多出600家，等於正式超越星巴克，成為最大連鎖咖啡店。

界面新聞報導，據悉，截至2019年第三季末，瑞幸咖啡門市總數為3,680家，較上年同期的1,189家增加了2,491家。而在2019年11月初，瑞幸和星巴克兩家公司在大陸的門市數量打平，均為4,200家。現在，Thinknum公布瑞幸咖啡門市數達4,910家，意味著瑞幸咖啡提前完成了它此前設定的開店目標。瑞幸咖啡的下一個目標，是在2021年底開出一萬家店。

儘管瑞幸咖啡對於超越星巴克門市數量一事回應「不予置評」，但從瑞幸咖啡、誕生以來，其光速崛起、靠大量補貼燒錢搶市佔、成功在美國IPO等，市場也在觀察此種商業模式最終會走向何方。

(工商 )