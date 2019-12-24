中午在鹿港台灣玻璃廟文創館，席開百桌招待港客品嘗鹿港小吃宴。（謝瓊雲攝）

中午在鹿港台灣玻璃廟文創館，席開百桌招待港客品嘗鹿港小吃宴。（謝瓊雲攝）

歌詩達郵輪新浪漫號24日停靠台中港，600多名香港遊客轉乘接駁大巴士來到鹿港小鎮一日遊，參訪觀光工廠與休閒農場，彰化縣長王惠美表示，會積極向亞洲各國行銷彰化，將更多國際旅客帶進彰化，讓大家大賺觀光財。

郵輪滿載1800名遊客由香港出發前往基隆、台中及高雄，24日停靠台中港，彰化縣政府委託旅行社派出21輛巴士，接駁620多名港客至鹿港旅遊，中午並在台灣玻璃館文創館內席開近百桌，讓港客品嘗遠近馳名的鹿港小吃宴，蝦蛄、蚵仔煎、芋粿和麵線糊等，一道道庶民小吃讓人大飽口福。

王惠美表示，這次是首度有搭乘郵輪的國際遊客到鹿港來旅遊，縣府與彰化旅遊產業協會合作，帶香港遊客走逛鹿港老街，深入了解鹿港風俗民情。彰化有世界唯一的玻璃媽祖廟，亞洲唯二的扇形車庫，全台唯一的海牛採蚵，都值得細細感受體驗。

王惠美說，此行共安排參觀縣內7個知名觀光博物館：緞帶王觀光工廠、白蘭氏健康博物館、卷木森活館、台灣優格餅乾學院、廣源良、魔菇部落休閒農場以台灣玻璃館。

城觀處指出，鹿港是臺灣文化之心，對於國外的觀光客極具吸引力，近年小鎮國際觀光興起，漸成許多國外旅客必訪景點之一；未來將更積極至新加坡、馬來西亞、日本等地參與旅展，提升彰化旅遊觀光的國際能見度，吸引國外旅客青睞。

(中時 )