日前某電子媒體製作萬華中正區立委候選人林昶佐新聞，還以一張合照聲稱國民黨籍的富福里長許文輝倒戈，國民黨籍立委候選人林郁方直指是「假新聞」，並批此舉是「收割立委再進化」。林昶佐則稱，「不要用舊時代的政治操作來解讀。」

據了解，三連霸的萬華富福里長許文輝，從其父開始就加入國民黨，但為了里內建設，和其他黨派民代也都交好，未料會勘萬華車站的照片，卻被林昶佐提供給電子媒體後遭炒作為「成功拔樁」。

林郁方表示，今天上午許文輝里長特地來看他，表示那是一張里內工程出問題會勘的照片，作為里長他必須參加，和選舉拔樁毫無關聯。

林郁方說，許文輝是他多年好友，也是認真做事的好里長，他和許里長一起合作解決了萬華雙子星沒有防空避難室的問題，讓大樓得以興建：處理了台鐵列車通過萬華車站的噪音問題、鳥街保育鳥類認證問題、促成葛瑪蘭客運停靠艋舺服飾商圈入口，甚至也拆除了林務局老舊宿舍改建為400多坪的綠地。

林郁方說，他是中華民國的立委、人民的立委，以往就算是民進黨的里長來找他幫忙，一樣會替他服務，不會置之不理：民進黨的里長替他站台，我心存感謝，但他不會像林昶佐那樣大肆宣傳說拔樁成功，「這樣做是在分裂基層，製造社會對立。」

林郁方也呼籲對手不要再繼續用抹黑和製造社會對立的方式賺取選票，讓選戰真正回歸到比較政績和政見。

林昶佐表示，作為中正萬華現任的立法委員，本來就會和選區的議員、里長相互合作，為民眾的福祉一起努力。尤其萬華車站廣一、廣二工程茲事體大，要和交通部長會勘當然要邀請在地里長。

林昶佐強調，大家都說為了鄉親朋友盡一份心力，因此，他和團隊從來不把里長當成特定黨派的樁腳，所以更沒有有拔樁或是固樁的問題，處理在地的問題，就是跟里長、議員一起合作，不分彼此，盼林郁方不要再用舊時代的政治操作來解讀。

(中時 )