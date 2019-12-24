為協助機械產業邁向2兆元產值目標，經濟部領軍工研院、資策會、精機中心及金屬中心等法人能量，打造公版的「智慧機械雲平台」，目前已在金屬加工等不同領域測試，預計明年下半年邀請開發商跟終端使用者測試，最快後年上路。經濟部部長沈榮津笑稱，產業升級的「子彈已經準備好」，就看業者「有沒有guts」，準備起飛。

「智慧機械雲平台」有如手機軟體商店「App Store」，解決現有機械雲彼此不相容，導致不同開發者的軟體服務難以共存使用的痛點，有效提升機械產業轉型智慧化的速度與競爭力，創造設備業者、軟體開發商、終端使用者三贏局面。

沈榮津表示，智慧機械雲是未來發展趨勢，根據國內外調查顯示多數製造業將投入物聯網、雲端運算、AI、大數據相關應用服務，多數廠商都認同未來雲端服務化的趨勢，但國內多數中小企業想要進行數位化轉型，但面臨到資訊人力不足，進行整廠整線數位化及智慧化的工作難以實現。

為因應這些挑戰，經濟部結合各法人能量，建構公版智慧機械雲平台，平台具備三大特色，第一，建立單一入口，支援機械產業雲端服務；第二，SaaS軟體共享，減少開發成本；第三，鏈結國外大廠雲端資源，全球服務無國界。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希指出，公會去年針對機械產業需求端發布「智慧機械產業白皮書」，為產業訂出短中長期目標，短期希望能將新舊機台聯網，加強可視化、蒐集稼動率及異常監控等資訊；中期希望加速發展感測器與機械雲，長期則是希望工研院等相關單位協助機械業打造工業等級的感測器，藉此提高加工精度並縮短加工時間。這次公版機械雲發表就是呼應白皮書中的中期目標。

工研院副院長張培仁表示，工研院在經濟部智慧機械推動方案的指導下，將各產業所需的應用服務以SaaS雲服務方式呈現，像是推動智慧機上盒SMB計畫，促成許多中小企業跨出數位轉型的第一步，成功讓產線數據可視化並提升生產管理效能。

智慧機械雲目前已有約20個軟體上架，領域涵蓋資料蒐集、數據分析、設計開發等通用性軟體，未來業者可以很直觀的在機械雲平台上瀏覽軟體系統介紹、版本並完成下載安裝，後續的更新、除錯都能在這個平台上進行，只要約10分鐘左右就可以完成。

(中時 )