在宜蘭縣各重要交通節點、路段也有燈飾布置。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣政府今天（24日）晚間啟動「2020蘭陽越夜越美麗燈飾布置」，在縣內各重要場域、交通節點等處布置燈飾，燈飾展期自12月24日起至明年2月13日止，要為宜蘭帶來了不一樣的節慶氛圍。

縣府工商旅遊處表示，今年「蘭陽越夜越美麗燈飾布置」，邀請東北角風景區管理處、全聯善美的文化藝術基金會、交通部鐵路管理局、台灣港務股份公司等，共同針對台2線沿線的蘭陽博物館、東北角風景區管理處的大里、外澳、壯圍、南方澳等工作站及旅服中心、傳統藝術中心的門面及加禮遠橋、港務公司的門面布置燈飾

在遊客主要出入的礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇澳等火車站及轉運站，縣府與鐵路局、公所也分別布置。

宜蘭縣議會紅磚道前廣場設置有「我愛宜蘭燈飾互動牆」、「月亮燈飾鞦韆」、「夢幻繽紛廊道」、「水鯨靈」及4公尺高象徵年節氣氛的「大紅燈籠高高掛」和高達八米之「耶誕祈福聖誕樹」等燈飾裝置藝術，營造拍照打卡的景觀。

工旅處表示，今年在蘭陽大橋布置了長達800公尺的光廊大道，另外2020歡樂宜蘭年活動將在幾米廣場舉辦，頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、員山鄉、五結鄉、羅東鎮、冬山鄉、蘇澳鎮等公所也有特色燈飾布置。

(中時 )