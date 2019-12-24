隨著大陸資本市場對外開放步伐加快、資本仲介業務崛起，當地券商近期開始積極補充資本，以抵禦風險、增厚收益。包括天風證券、東吳證券、南京證券等多家券商紛紛發布現金增資案，估計今年以來，透過各大上市券商增資案，已有近千億元（人民幣，下同）的資金正在集結當中。

根據瞭解，在大陸中央宣示加快開放金融市場的政策立場後，大陸券商融資熱情就持續升溫，目前，包括國元證券、東吳證券、山西證券、天風證券、招商證券、國海證券在內的6家上市券商已發布配股預案（現金增資案），擬募資規模合計不超過460億元。從最新方案進度來看，東吳證券、天風證券的配股方案均已獲發審會通過，國海證券的配股申請獲證監會核准。

事實上，早在上述配股預案之前，今年內早有上市券商在定增方面搶先佈局，包括西南證券、南京證券、第一創業、中原證券、中信建投證券、中信證券均已提前抛出了定增方案，6家上市券商擬募資總額不超過509.6億元。

根據《證券日報》的統計，從上述各家券商已經核准的配股預案來看，今年這12家大陸上市券商共計已有969.6億元的「再融資」（指經由配股預案向資本融資資資金）已在路上。

(旺報 )