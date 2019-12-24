台東縣大武鄉大鳥國小後方，有處工地24日傳出怪手壓死駕駛意外，1名男子疑似在駕駛怪手時操作不慎，整輛怪手翻覆倒地，男子逃生不及遭壓在地，消防人員獲報前往處理，但在現場發現男子已明顯死亡，至於詳細的事發原因仍待警方深入調查。

台東縣消防局24日晚間７時許接獲民眾報案，指稱大武鄉大鳥國小後方有人被怪手壓住，指揮中心立即派遣派遣達仁91、11、71馳援，但抵達現場時，發現男子已經明顯死亡。

(中時 )