台東工地怪手翻覆 駕駛慘遭壓死 21:132019/12/24 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子遭怪手壓死。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣大武鄉大鳥國小後方，有處工地24日傳出怪手壓死駕駛意外，1名男子疑似在駕駛怪手時操作不慎，整輛怪手翻覆倒地，男子逃生不及遭壓在地，消防人員獲報前往處理，但在現場發現男子已明顯死亡，至於詳細的事發原因仍待警方深入調查。 台東縣消防局24日晚間７時許接獲民眾報案，指稱大武鄉大鳥國小後方有人被怪手壓住，指揮中心立即派遣派遣達仁91、11、71馳援，但抵達現場時，發現男子已經明顯死亡。 (中時 ) #怪手 #男子 #駕駛 #國小 #大鳥 也許您會感興趣 推薦閱讀 國泰產VR模擬系統 評估機車族肇事機率 04:102019/12/20 產業特刊 久病男遷怒 台大醫院前持刀恐嚇女醫 09:412019/12/22 社會 興中國小特教師李乙蘭 在惡地上栽種玫瑰 11:232019/12/22 生活 高齡化衝擊！部分大型車職業駕駛擬放寬68歲 14:512019/12/22 生活 NBA自毀？美作家歸咎三分球 15:572019/12/22 體育 大型車職業駕駛有福了！年齡上限交部擬放寬至68歲 23:102019/12/22 財經 慘遭怪手鐵架夾住 林口建築工命危 11:352019/12/23 社會 國泰耶誕送暖 偏鄉小樹長成大樹 11:592019/12/23 財經 慘遭怪手鐵架夾住 林口建築工送醫不治 14:432019/12/23 社會 白雲國小、十分國小幼兒園進行城鄉共學 一起遊戲一起過耶誕 18:412019/12/24 生活 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 激戰後床單一灘血 男進廁所大驚：「那個」啪破了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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