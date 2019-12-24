國內知名的水族寵物連鎖集團「魚中魚」，聖誕募糧送溫暖，今年共募集了4,000多位民眾的愛心，轉換成近四萬個貓狗罐頭，預估可讓5.4萬隻流浪貓、狗飽餐一頓！魚中魚表示，這批聖誕大餐將捐贈給專門救助老弱殘病犬隻的犬山居，以及台灣動物緊急救援小組，要讓這些流浪貓狗有個溫飽的冬天。

魚中魚水族寵物門市今（24）日店門前堆滿了一箱箱的貓狗罐頭，疊得比人還高，用堆高機一車一車的來回運送上貨車，每一罐有400公克重，可以讓一隻狗或二隻貓吃一餐，總數將近四萬個罐頭，數量相當驚人。

魚中魚水族寵物公益認捐活動邁入第三年，今年與進口代理寵物食品及用品的竣百公司合作，在全省30間門市做公益認捐活動，短短一個月募集了超過4,000位民眾的愛心，其中還包括金曲歌后艾怡良。這些愛心認捐將轉換成3萬8,592個貓狗罐頭，市價超過135萬元。

選在24日聖誕節這天，竣百公司協助請貨車配送這些貓狗糧食，狗罐頭2萬2,896罐送給台中的犬山居；貓罐頭1萬5,696罐將透過台灣動物緊急救援小組，送給全省收養流浪貓的愛心單位。

這次主要捐贈單位-犬山居，位在台中沙鹿山上，創辦人林文鮮本身是復健科醫師，為了救助老弱癱瘓的流浪狗免於安樂死的命運，她幫犬隻製作輪椅，讓牠們有再次站起來的機會，重獲新生。然而收養了200多隻的流浪狗，龐大的伙食與醫療費用，卻讓林文鮮散盡家財，甚至負債累累，卻仍義無反顧的投入。她的執著與愛心深深感動許多人，也因為感動，所以許多民眾樂於支持這次的認捐活動。

而另一個台灣動物緊急救援小組，於2010年莫拉克水災及凡那比風災時成立，之後有感於許多弱勢流浪貓狗收容中心的主人大多辛苦經營，甚至經常傳出斷糧危機，收容的貓狗更常出現有一餐沒一餐的日子，因此，除了例行性的傷病犬貓救援、醫療、送養等工作外，便成立台灣貓狗聯合勸募平台，匯集來自各界的救援物資與捐款，編列預算長期支助全台弱勢的流浪貓狗收容中心。

目前平台關懷協助全省超過110家弱勢貓狗園，約有1.5萬隻的弱勢生命，並且幫助特定的貓狗個案緊急救援、醫療、安置及送養，同時進行生命教育。

參與罐頭認捐的林先生說，現在大家物質生活都不於匱乏，花一點錢做公益，可以幫助到流浪貓狗，很值得；另一位王小姐說，透過魚中魚水族寵物的愛心認捐活動，可以讓浪浪飽餐一頓，心裡覺得既開心又滿足，是她今年送出最溫暖有愛的聖誕禮物，明年會找更多朋友一同來參與。

(工商 )