五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會24日平安夜在桃園國際棒球場舉行第3場，邀請蕭敬騰（老蕭）擔任嘉賓，飆唱〈軋車〉、〈疼愛〉等，兩人在台上搞笑篡位周杰倫，蕭敬騰感謝阿信為他寫〈疼愛〉，鋪梗「第一張專輯有哥哥的幫助，我都快哭了」，阿信說「今天平安夜，無論如何都不應該哭」，老蕭則說「是〈說好不哭〉嗎？」，阿信更說「出去不要再認別的大哥」，老蕭大叫「還真的只有我能代替他的位置，不然叫他來啊，不是我是誰，不然冠佑哥唱我去打鼓嘛」，還強調「這段一定要剪進新聞內，讓周杰倫看到」台下粉絲瞬間笑瘋，嗨到最高點。

蕭敬騰這回三度為五月天站台，超越周董先前二度站台五月天，一上場興沖沖說「有點緊張，看到小時候偶像」，讓阿信頓了一下，老蕭又笑說「真正的哥中之哥才是你，不是巴結話」，阿信一聽便接話「這段麻煩撿到新聞裡，TAG周杰倫」。

另外老蕭自豪是五月天鐵粉，連私下秘密都知道，「像是石頭哥穿什麼內褲、冠佑哥把錢放在鼓裡」，順勢把假美金丟往台下送粉絲，阿信則說「那我要考你，失敗的話就把你丟到台下，當成某人聖誕禮物」，老蕭也不甘示弱，在沒事先彩排下，順利加碼〈I love you無望〉，而在唱〈笑忘歌〉時，老蕭更化身鼓手飆鼓技，團員更紛紛驚呼給予讚賞。

而眾人玩得正嗨，阿信提醒「一般嘉賓大概這個長度，就謝謝蕭敬騰了，今天是最失控的，沒想到蕭敬騰竟回「我是生在舞台上的人，你們唱，我睡一下」，讓團員笑著趕緊阻止「我們怕你死在舞台上，等等（機關）直接碾過去」。

在蕭敬騰離開後，阿信不忘笑說「聽五月天長大的孩子，都瘋瘋癲癲的，嘉賓一直安可唱到別人歌曲」，回顧和老蕭合作，兩人將在台北跨年前後出場，本來希望可以合作，沒想製作人打槍「一定會超時」，結果在演唱會上果真脫稿演出，阿信笑說「還好來我們自己演唱會，愛怎麼超時怎麼鬧，麻煩蕭敬騰下次來，把他手腳綁住」，此外也說「今天杰倫不知道在哪過平安夜，耳朵應該癢癢的，謝謝杰倫，平安夜快樂」。

(中時 )