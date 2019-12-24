顧立雄誓言抓出金控家族藏鏡人的「股東持股透明行動方案」，《金控法》《銀行法》相關條文修正草案將於25日發布、2020年7月1日起生效，金管會要求同一人或同一關係人持股超過5％者，10日內要重新辦理申報。根據《銀行法》，若超過10日未申報者，最高可罰1000萬元。

根據修正草案，金管會參考洗防法規，將金控或銀行有關實質受益人的規定，增訂為「同一人、同一關係人，第三人的法人或團體」都要把相關實質受益人或最終控制權人併列入申報範圍，包括初次申報時若有持股超過10％者，由於屬於大股東，必須申報審核；持股超過5％者則要申報，未超過則無強迫申報；大股東、持股超過5％者，每變動1％都要申報。

新制於25日發布後，金融機構大股東還有半年緩衝期，金管會也將持續溝通，且金融機構應提醒大股東注意新制，2020年7月1日起，10日內（7月10日）依新制申報，符合規定申報就不會因持股未事先申報而被裁處。

金管會對不超過5％者採「自願申報」，但若沒有申報，日後又被金管會抓到，認定背後的實質控制者是大股東之一，就會遭到裁罰，依據相關法規，最高可處1000萬罰鍰。

顧立雄提出的「股東持股透明行動方案」，要求五類實質受益人或最終控制權人進行申報，包括最常見的「直接或間接用信託控制法人或團體的大股東」，以及「對法人或團體具有決策權的大股東」，也就是所謂的「幕後藏鏡人」；另外還有「直接或間接持有法人或團體股份或資本超過25％的大股東」、「透過委任、契約、協議、授權等方式行使控制權的大股東」，和「透過員工持股信託成為大股東」。

(中時 )