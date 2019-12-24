華為法國官方推特24日發文稱，華為將成為第一家發布配備石墨烯電池的高端智慧手機製造商。不過華為法國官方推特有關石墨烯電池的推文又被刪除，據法國媒體報導，華為法國已經證實該條推文並不是官方資訊，僅僅是謠言而已。

界面新聞報導，華為法國官方推特同時轉發了外媒對於P40將會搭載石墨烯電池的報導，該報導稱，P40的電池容量為5000mAh，體積卻比傳統電池體積縮小30％，可實現45分鐘快捷充電。

華為消費者業務（CBG）方面回應稱，該消息不屬實，法國推特號轉發的內容未經CBG核實。

(旺報 )