P40配備石墨烯電池？華為推特耍烏龍 21:142019/12/24 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華為法國官方推特24日發文稱，華為將成為第一家發布配備石墨烯電池的高端智慧手機製造商。不過華為法國官方推特有關石墨烯電池的推文又被刪除，據法國媒體報導，華為法國已經證實該條推文並不是官方資訊，僅僅是謠言而已。 界面新聞報導，華為法國官方推特同時轉發了外媒對於P40將會搭載石墨烯電池的報導，該報導稱，P40的電池容量為5000mAh，體積卻比傳統電池體積縮小30％，可實現45分鐘快捷充電。 華為消費者業務（CBG）方面回應稱，該消息不屬實，法國推特號轉發的內容未經CBG核實。 (旺報 ) #華為 #電池 #法國 #官方 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 突破美防堵 華為轉向歐洲設廠 04:092019/12/20 焦點新聞 Copasir籲義大利政府別用華為、中興5G設備 11:532019/12/20 財經 工商時報獲現代財經新聞獎報紙類優等 17:202019/12/20 財經 期限將至北韓與美緊繃 金正恩召開高層軍事會議 12:332019/12/22 國際 大陸電動車從天堂折翼人間 04:102019/12/23 焦點新聞 巴爾的摩槍擊案釀7傷 2嫌在逃動機不明 13:542019/12/23 國際 不怕川普追殺 任正非一句話揭華為存活關鍵 14:252019/12/23 財經 華為加碼雲計算 對陣阿里騰訊 04:102019/12/24 焦點新聞 文習會 習近平要南韓表態是否部署中程飛彈 13:092019/12/24 國際 市議員建議建立官方Youtube頻道 市議會：研究辦理 18:002019/12/24 生活 財經熱門新聞 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 送美農民耶誕大禮！ 川普祭猛招日本慘輸3百億 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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