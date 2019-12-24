第8次陸日韓三國領導人會談24日在成都舉行，大陸國務院總理李克強、日本首相安倍晉三和韓國總統文在寅，共同發布聲明，回顧三國合作歷程，展望未來合作前景。

文中提及，陸日韓領導人在亞洲金融危機寒流中開創了共同合作。 20年來，三國不斷增進互信、深化合作、共同發展。促進地區和世界經濟增長、引領區域一體化進程發揮了重要作用。文中更提到陸日韓共同同意的8點事項，分別為：

一、共同提升三國合作水平。定期舉行領導人會議和外長會有助於三國合作健康穩定發展。

二、維護持久和平安全，致力於朝鮮半島完全無核化，重申維護半島和東北亞和平穩定是我們的共同利益和責任。陸韓領導人希望日朝之間的綁架問題通過對話盡快得以解決。

三、支持對世界貿易組織進行必要改革以改進其功能。一致認為以規則為基礎的多邊貿易體制具有重要作用，將致力於維護自由貿易和多邊主義。

重申在2019年《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）領導人會議聯合聲明中的承諾。我們將在RCEP談判成果的基礎上，加快中日韓自貿協定談判，力爭達成全面、高質量、互惠且具有自身價值的自貿協定。

四、推進科技創新合作，通過現有機制應對地區和全球問題，鼓勵在數字經濟和電信領域開展合作。

五、促進包括交通、物流在內的地區互聯互通和基礎設施合作。

六、重申致力於實現2030年可持續發展議程。強調消除包括極端貧困在內的一切形式和表現的貧困。並將進一步加強經濟、社會和環境層面的合作。強調在循環經濟、資源效率、農業、漁業和北極等領域開展合作的重要意義。將透過各方共同努力，應對海洋塑料垃圾、空氣污染、生物多樣性喪失、外來物種入侵和跨境動物疫病等共同挑戰。採取綜合政策措施，促進積極健康老齡化。繼續根據《2015－2030年仙台減災框架》加強減災合作，促進有可持續財政支持的全民健康覆蓋。我們認識到採取切實可行行動應對氣候變化的緊迫性，重申致力於全面落實《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》。

七、持續增進三國人民相互理解和信任，為三國合作打下穩定、健康、友好的社會基礎。積極推動旅遊交流，深化民眾互信。

八、實現整體振興與共同發展。拓展三國合作的深度和廣度，充分發揮互補優勢，使三國合作惠及其他國家和地區。推進“陸日韓＋X”合作，共同製定計劃，採取聯合行動，拓展與其他國家合作，縮小地區發展差距，實現共同發展。

(中時 )