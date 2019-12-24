醫師姜冠宇針對「韓國瑜親吻女嬰」議題，稱此舉恐會造成寶寶感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌，引起外界議論。但對此姜冠宇表示，貼文出發點是分享衛教知識，謝謝指教，本人堅持做正確的事。對姜冠宇衛教說，北市議員游淑慧再貼兩張狗狗與小嬰兒萌照，「請問姜冠宇醫師、三立，出來衛教一下，這樣妥當嗎？」

醫師姜冠宇「衛教說」難服眾，有網友貼出總統蔡英文親吻陳偉殷兒子的照片，質疑姜冠宇根本是政治打手，因此湧入洗版、留言謾罵。「衛教說」進行「影射」，這始作俑者是促轉會副主委張天欽，2018年9月12日，某媒體爆料公佈促轉會副研究員吳佩蓉偷錄的張天欽8月24日主持會議錄音，會中討論除垢法立法與侯友宜事務，引發政治風暴，張天欽也隨即自動請辭。

張天欽當時想幫忙民進黨新北市長選戰，打擊國民黨候選人侯友宜。張天欽說出一句名言：「不直接操作，用影射的比較好」。希望用侯友宜身陷文化大學宿舍案進行選戰攻防。如今，姜冠宇貼韓國瑜親吻女嬰照與寶寶感染皰疹病毒照對比，亦即「不直接操作，用影射的比較好」。游淑慧在臉書貼出兩張狗狗與小嬰兒萌照，再「請問姜冠宇醫師、三立，出來衛教一下，這樣妥當嗎？」，正凸顯姜冠宇「影射」的陰暗面。

(中時電子報)